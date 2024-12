Salerno | torna in scena 26 – Come in Mare Così in Terra l’opera collettiva di teatro civile promossa dall’OdG della Campania

Leggi su Ildenaro.it

In occasione dell’evento “città dell’accoglienza – a 10 anni dal primo sbarco” promosso dal comune di, domani giovedì 12 dicembre (ore 20 – stazione marittima diin“26 –inin”,didall’ordine dei giornalisti– commissione pari opportunità con cui i cronisti salernitani hanno riletto uno dei più toccanti eventi di cui sono stati testimoni: il drammatico sbarco dei corpi senza vita di 26 giovani recuperate inaperto tra la Libia e l’Italia e approdate ail 5 novembre 2017 a bordonave Cantabria.e l’ideaè stata realizzata nel 2018 con il contributo di più di 50 giornalisti del territorio testimoni, loro malgrado, di una “tragedia dell’umanità” (la definì il prefetto Salvatore Malfi): vite giovanissime, le più senza identità, spezzate nel viaggio alla ricercaserenità per sé stesse e, in diversi casi, per creature innocenti portate in grembo.