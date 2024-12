Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Raspadori vicino a Lukaku sarebbe utile a Conte. Kvaratskhelia? Giocherà Neres

Prandelli, Onofri, Compagnoni, Ze Maria, Altamura, Viviani, Vidigal, Magoni, Aiello, Montefusco, De Maggio, Alvino e Perinetti sono intervenuti a, trasmissione sulle frequenze di a Kiss Kiss Napoli, per parlare del Napoli e di altro. Questi i loro pareri riportati da TerzoTempoNapoli.Com:Cesare Prandelli, allenatore, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “In questa settimana il Napoli analizzerà ciò che non ha funzionato con la Lazio, ma non ci saranno criticità specifiche. Anzi, si proverà ad insistere sull’ottimo lavoro fatto fin qui in questa stagione e si lavorerà con serenità ed applicazione. I dati dell’attacco sono indiscutibili e l’allenatore deve lavorare su questo fondamentale perché la difesa funziona. Antonio probabilmente si concentrerà su questo aspetto, forse serve più verticalità.