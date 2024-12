Gamberorosso.it - Perché non consiglieremo il libro sul veganesimo di Leonardo Caffo

Leggi su Gamberorosso.it

Mangereste nel ristorante aperto da Hitler? Lo avremmo recensito se lo avesse avuto? È giusto continuare a frequentare i ristoranti degli chef che si macchiano di colpe gravi nei confronti dei loro dipendenti? Dobbiamo continuare a consigliare ilsuldel filosofodopo la sentenza che lo ha condannato a quattro anni per lesioni e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna? È giusto continuare a proporre il piccolo saggio a chi vuole leggere un trattato di filosofia intorno alla scelta vegana dopo aver sentito le parole provocatorie che ha utilizzato per commentare la decisione dei giudici? Le domande sono retoriche, le risposte molto meno. Le parole dile abbiamo lette e rilette increduli: «Va bene colpirne uno per educarne mille: io sono stato colpito, speriamo che adesso educhino anche gli altri mille».