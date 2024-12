Ultimora.news - Oroscopo di Paolo Fox 12 dicembre 2024: il Pesci deve aprirsi

Leggi su Ultimora.news

Cosa prevede l'diFox per il 12? Giunti nel cuore della settimana, tante le occasioni di prendere il sopravvento. Ildovràalla vita. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di giovedì 12, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.12Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'parla di una giornata tesa per chi vive situazioni sentimentali instabili. Alcuni potrebbero sentirsi trascurati e desiderare più attenzione. Toro - Ci sono tensioni nei sentimenti, soprattutto se avete a che fare con qualcuno poco sincero. È importante essere chiari e risoluti. Gemelli - Momento ideale per testare la solidità di un progetto lavorativo e pianificare iniziative ambiziose.