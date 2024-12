Ilgiorno.it - Minore al lavoro in un locale pubblico. Stangata al titolare

Il personale ispettivo dell’Istituto territoriale del, sezione di Mantova e Cremona, ha effettuato una serie di controlli negli esercizi pubblici di Crema. In uno di essi gli ispettori hanno trovato le tracce di un rapporto diin nero, nel frattempo concluso, che ha coinvolto unnne. A seguito degli accertamenti, gli ispettori hanno provveduto a commisurare una pesante multa, oltre a recuperare un mese di contributi Inps omessi dal datore di. La multa comminata va da 1.950 a 11.700 euro. Sotto il profilo della sicurezza, a carico deldella licenza sono scattate le prescrizioni per il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e la mancata informativa prevista per l’occupazione di personale sotto i 18 anni. In un altro controllo, finalizzato al recupero di somme dovute ma non erogate a favore di un lavoratore, gli ispettori hanno proceduto alla notifica al destinatario delle pratiche idonee a riscuotere, anche coattivamente, crediti patrimoniali per andare a sanare la posizione, oltre a quantificare i contributi omessi.