Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Roma 6-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: crolla la squadra giallorossa, quattro gol di Jonsdottir

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Gol di, quarta rete per la giocatrice,6-1.92? Sfiorato il sesto gol con Endemann.90? Gol di, tripletta per la giocatrice del5-1.88? Dentro Wedemeyer per il.86 Gol di, cross perfetto dalla destra che trova l’attaccante in posizione da rete,4-1.84? Dentro Corelli, fuori Thogersen nella.82?fermata al limite dell’area di rigore, riparte la.80? Allaserve almeno un gol.78? Destro di Giacinti, para tranquillamente Frohms.76? Lasi affida a Dragoni per provare un miracolo.74? Dentro Dragoni e fuori Troelsgaard nella.72? Gol di, altro tiro in fotocopia del gol di Beerensteyn sul secondo palo,3-1