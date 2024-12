Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Roma 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Popp sfiora la doppietta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Frohms anticipa Giacinti lanciata in contropiede.33? 70% di possesso palla per la squadra tedesca, contro il 30% del team capitolino.31? Punizione di Huth che trovache con un colpo di testa non riesce a dare forza al pallone.29? Intervento irruento di Cissoko, punizione pericolosa per la squadra tedesca.27? Riparte la partita dopo il pestone a Hegering.25? Ancora un problema per Hegering dopo uno scontro, si ferma il gioco.23? Contropiede della, Greggi per Thogersen che non trova compagne.21? Di Guglielmo, spazza in angolo un cross di Lattwein.19? Destro diche finisce sulla barriera.17? Fallo di Greggi su Hegering, riparte la squadra tedesca.15? Possesso palla dellaben messo in campo, pochi spazi.13? Problema fisico per Hegering, ma dovrebbe continuare a giocare.