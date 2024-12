Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: alla settima mossa l’indiano sorprende il cinese, situazione in evoluzione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:23è già vicino ad aver speso mezz’ora dopo otto mosse.10:20 Adesso vedremo cosa farà, potrebbe arrivare a5 oppure il cambio in d4. Oppure tante altre cose, dipende ddirezione che ilvuole darepartita.10:17 7. Ae7 8. Ae3.risponde all’istante dopo 17 minuti di riflessione di, e a questo punto non esistono partite note con questa posizione: novità teorica!10:15 Un po’ particolare chestia già pensando, come selo avesse già sorpreso in qualcosa che, teoricamente, anche il suo team avrebbe potuto preparare. Ma, si sa, le vie delle apertura sono sostanzialmente infinite.10:11 Già oltre 12 i minuti di riflessione disulla 7a.10:08ha già speso 10 minuti sull’orologio, ma abbiamo visto che la questione finora è spesso riuscita a gestirla in maniera abbastanza buona, tranne che nella citata 11a di questo match.