Ilfattoquotidiano.it - Lavoro domenicale, la Corte di Cassazione: “C’è il diritto a compenso maggiorato anche se il contratto nazionale non lo prevede”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilcomporta ila unnei casi in cui ilCollettivodinon preveda specifiche compensazioni per la maggiore gravosità della prestazione. Lo ha stabilito ladicon la sentenza n. 31712/2025, confermando – come riporta Il Sole 24 Ore – un orientamento interpretativo che assegna ai giudici il compito di integrare o rafforzare i trattamenti economici definiti dalle parti sociali quando questi risultano inferiori a un livello minimo dignitoso.La sentenza prende origine da una vicenda avvenuta a Busto Arsizio, dove un gruppo di lavoratori turnisti, impiegati nelle pulizie presso l’aeroporto di Malpensa, aveva richiesto una maggiorazione salariale per ilsvolto di domenica. In primo grado, l’azienda era stata condannata al pagamento di una maggiorazione del 30%, decisione poi confermata dallad’Appello di Milano.