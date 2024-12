Ilrestodelcarlino.it - La Reggio Calcio schiaccia il Rubiera. Campagnola, preso il bomber Jocic!

Sono i giorni dei campi sintetici vista la neve e la pioggia di queste ore. E ha giocato sul proprio sintetico la, nel girone D di Seconda categoria, vincendo e tornando a respirare un po’: netto 3-0 sul. Reti di Appiah (doppietta) e Del Giudice.ora penultima con 6 punti, a +2 sul Virtus Bagnolo che però come tante ha una gara in meno. Ilresta a 12 punti, a +5 sui playout. Intanto dopo i problemi del maltempo di domenica, il Crer ha già fissato per mercoledì prossimo 18 dicembre il recupero della giornata di Eccellenza e Promozione. Brucia le tappe, invece, la Vianese che, per evitare la concomitanza con la semifinale di Coppa Italia contro il Nibbiano, anticipa a stasera alle 21, sul sintetico di Fiorano, la sfida contro la sorpresa bolognese Zola Predosa.