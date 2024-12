Anteprima24.it - La Questura dona una palla di Natale della Polizia di Stato per il progetto “Il Pino Irpino”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLadi Avellino ha deciso di contribuire alla magia dele alla solidarietà,ndo una specialedidiall’ Associazione “Irpinia ti Voglio Bene” per l’allestimento dell’albero natalizio delIr, simbolo di speranza e condivisione per l’intera provincia di Avellino. Ladisarà collocata sull’albero il 12 dicembre 2024, alle ore 11:30, presso ilIrsituato all’interno del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” di Avellino.L’evento vedrà la partecipazione del QuestoreProvincia di Avellino Dr. Pasquale Picone, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dr.ssa Fiorella Pagliuca e del Rettore del Convitto Nazionale Prof. Attilio Lieto, che accoglieranno l’iniziativa insieme agli alunniscuola, i quali si esibiranno in una performance artistico-musicale per celebrare l’importanza del