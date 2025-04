A Roma tra colori e suoni sfilano gli abiti azerbaigiani

Roma, 13 apr. (askanews) – Palazzo Brancaccio, dimora storica del Patriziato Romano nel cuore della capitale italiana, ha ospitato venerdì 11 aprile “L’incanto degli abiti Tradizionali azerbaigiani”, una serata evocativa, tinta di colori e suoni, organizzata dal Centro Culturale dell’Azerbaigian insieme all’Ambasciata dell’Azerbaigian in Italia, la Camera di Commercio Italia-Azerbaigian e la Casa Nazionale degli abiti di Baku. La serata – si legge in una nota – è stata aperta dalle parole della rappresentante in Italia del Centro Culturale dell’Azerbaigian, Gulnar Taghizada, che ha evidenziato l’importanza dell’evento, momento fondamentale per far conoscere in Italia un aspetto ancora inedito della cultura azerbaigiana, come quello degli abiti e della moda in generale. Ha inoltre sottolineato le radici storiche, le caratteristiche regionali e l’estetica artistica dell’abito nazionale azerbaigiano, che rappresenta una parte importante della memoria culturale nazionale, riflettendo lo stile di vita, il gusto e l’identità sociale del popolo. Leggi su Ildenaro.it , 13 apr. (askanews) – Palazzo Brancaccio, dimora storica del Patriziatono nel cuore della capitale italiana, ha ospitato venerdì 11 aprile “L’incanto degliTradizionali”, una serata evocativa, tinta di, organizzata dal Centro Culturale dell’Azerbaigian insieme all’Ambasciata dell’Azerbaigian in Italia, la Camera di Commercio Italia-Azerbaigian e la Casa Nazionale deglidi Baku. La serata – si legge in una nota – è stata aperta dalle parole della rappresentante in Italia del Centro Culturale dell’Azerbaigian, Gulnar Taghizada, che ha evidenziato l’importanza dell’evento, momento fondamentale per far conoscere in Italia un aspetto ancora inedito della cultura azerbaigiana, come quello deglie della moda in generale. Ha inoltre sottolineato le radici storiche, le caratteristiche regionali e l’estetica artistica dell’abito nazionale azerbaigiano, che rappresenta una parte importante della memoria culturale nazionale, riflettendo lo stile di vita, il gusto e l’identità sociale del popolo.

Potrebbe interessarti anche:

"Roma Sparita : il volto a colori della città perduta di Ettore Roesler Franz” - aperitivo con la storica dell’arte

Tulipark Roma riapre : un’esplosione di colori per la primavera

Traffico Roma del 04-04-2025 ore 14 : 30

Ne parlano su altre fonti A Roma, tra colori e suoni, sfilano gli abiti azerbaigiani. Notizie dal Quotidiano di Sicilia. Croma - melodia di colori. Roma, Scuderie del Quirinale: “Tlapitzalli. Riti e suoni del Messico Antico” dal 29 luglio al 15 settembre 2024. Eupho?ia - Art is in the Air - Mostra - Roma - La Nuvola. Coldplay, il primo concerto a Roma è una festa di colori e suoni. FOTO.

Secondo askanews.it: A Roma, tra colori e suoni, sfilano gli abiti azerbaigiani - Roma, 13 apr. (askanews) – Palazzo Brancaccio, dimora storica del Patriziato Romano nel cuore della capitale italiana, ha ospitato venerdì 11 aprile “L’incanto degli Abiti Tradizionali Azerbaigiani”, ...

Scrive corrieredellosport.it: Roma, come sarà la coreografia della curva Sud (e non solo) per il derby - La Capitale si prepara al suo derby. Lazio e Roma sono pronte a dare spettacolo in campo e soprattutto sugli spalti, dove i tifosi sfoggeranno come di consueto le coreografie organizzate più belle del ...