Dazi, la Cina esorta Trump a rimuoverli: «Fanno male al commercio». Gli Usa rilanciano: «Fra un mese tariffe anche sui semiconduttori».

Laha chiesto agli Usa di eliminare completamente ireciproci. Con una dichiarazione rilasciata oggi, domenica 13 aprile, il ministero delcinese ha invocato un’ulteriore sospensione delledoganali dopo quella annunciata da Donaldsui componenti e sui dispositivi elettronici. Mossa, quest’ultima che consente di evitare esorbitanti aumenti di prezzo dei prodotti tecnologici venduti da aziende statunitensi ma assemblati in, o contenenti parti e materie prime provenienti dal Paese asiatico. In particolare gli iPhone, il cui prezzo potrebbe salire vertiginosamente oltre i 2.300 dollari. Intervento che Pechino ha apprezzato e definito «un piccolo passo» nella giusta direzione, ma che secondo quantosapere da Washington, non è necessariamente preludio di un’ulteriore apertura.