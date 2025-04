Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: Pogacar cambia la bici, Van der Poel imprendibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 Van derimbocca Camphin-en-Pévèle. Ha ormai 47? di vantaggio su, che ha il polso sanguinante dopo la caduta di qualche chilometro fa. Laè pericolosa, per questo la UAE non era d’accordo che un corridore che ambisce al Tour de France la disputasse. Masi è imposto e non è andato lontano dall’impresa. Ha dimostrato che potrà vincere questa corsa nei prossimi anni.16.28 FINISCE QUI!si ferma ela. Da capire che genere di problema tecnico abbia avuto, forse una foratura. E’ stato il colpo di grazia per lo sloveno.16.28 21 km al traguardo.16.28 Tra poco si decide tutto con Camphin-en-Pévèle (1800 metri e 4 stellette) e Carrefour de l’Arbre (2100 metri e 5 stellette).16.27 Adesso è appesantita la pedalata dello sloveno.