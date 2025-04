Laprimapagina.it - Cose di ogni giorno

di(17-08-19l.633/41 Proprietà Intellettiva Riservata )Di Vincenzo Calafiore13 Aprile 2025 Udine“. come fai a rimanere lontanodal profumo di donna che il solo sentirloti porta in paradiso?E pensa alla sua pelle che ha la vellutatezzadi certe albe; pensa a come sarebbetriste la vita senza una “ lei “ che sa comeguardarti, che sa come renderti felice.Eppure mi devi spiegare, perché proprionon lo capisco come si fa ad ucciderla,a usarle violenza d’genere ..Me lo sai spiegare? Anthimos “Vincenzo Calafiore “ Nel buio seppe riconoscere il suo profumo. Non era di brezza marina, ma neanche di fiori che l’aria ne era pregna, era soltanto il suo profumo.L’avrebbe riconosciuto fra mille; era soltanto lei ad avere quel profumo, le sue narici non l’avevano dimenticato, neanche quando il mare lo aveva portato via, di mare in mare come una bottiglia con un messaggio, fino a quando dopo anni lo riportò a casa, in un mare che conosceva, riconobbe gli scogli che lo avevano trattenuto prima della partenza.