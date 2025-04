Infortunio Koopmeiners le sue condizioni non preoccupano Ecco come sta dopo il problema fisico di Juve Lecce arrivano importanti aggiornamenti

Infortunio Koopmeiners: non preoccupano le sue condizioni dopo il problema fisico di Juve-Lecce, importanti aggiornamenti. Ecco come stacome appreso da Juventusnews24, Teun Koopmeiners ha accusato ieri un fastidio al tendine di Achille della gamba destra, che lo ha costretto ad uscire al 65? per fare posto a Timothy Weah.Il centrocampista olandese è stato valutato questa mattina e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ha svolto terapie e lavorerà in differenziato per qualche giorno, in modo da recuperare per la prossima sfida in casa del Parma.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners: le sue condizioni non preoccupano! Ecco come sta dopo il problema fisico di Juve-Lecce, arrivano importanti aggiornamenti Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: nonle sueildistaappreso dantusnews24, Teunha accusato ieri un fastidio al tendine di Achille della gamba destra, che lo ha costretto ad uscire al 65? per fare posto a Timothy Weah.Il centrocampista olandese è stato valutato questa mattina e le suenon destano preoccupazioni. Ha svolto terapie e lavorerà in differenziato per qualche giorno, in modo da recuperare per la prossima sfida in casa del Parma.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Riqui Puig mostra l’impressionante stato delle sue gambe dopo il grave infortunio : ma qualcosa non quadra

Infortunio McKennie - che grana per Thiago Motta verso Club Brugge Juve : le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Rouhi : cosa filtra sulle sue condizioni dopo la ripresa degli allenamenti. Novità in vista di Fiorentina Juve

Ne parlano su altre fonti Koopmeiners costretto al cambio per infortunio in Juventus-Lecce: cosa si è fatto l'olandese e come sta. Infortunio Koopmeiners: le sue condizioni non preoccupano. Juventus, infortunio per Koopmeiners. Koopmeiners uscito all'intervallo per infortunio: le condizioni del centrocampista. Koopmeiners fuori per infortunio nell'intervallo di Monza-Juve: le condizioni e quando rientra. Infortunio Koopmeiners, nuovi controlli: le sue condizioni e quante partite rischia di saltare.

Come scrive juventusnews24.com: Infortunio Koopmeiners: le sue condizioni non preoccupano! Ecco come sta dopo il problema fisico di Juve-Lecce, arrivano importanti aggiornamenti - Infortunio Koopmeiners: non preoccupano le sue condizioni dopo il problema fisico di Juve-Lecce, importanti aggiornamenti. Ecco come sta Come appreso da Juventusnews24, Teun Koopmeiners ha accusato ie ...

Lo riporta calcioblog.it: Juventus, ansia infortunio Koopmeiners: le condizioni fisiche - Koopmeiners illumina l’Allianz con un gol, poi il blackout: un infortunio lo costringe al cambio. Attesi esami strumentali. Un lampo di gioia, poi l’ombra della preoccupazione. Teun Koopmeiners, eroe ...

Secondo informazione.it: Juventus, fastidio al tendine per Koopmeiners: affaticamento per McKennie. Le condizioni - Problema fisico per Koopmeiners L'episodio nel secondo tempo di Juve-Lecce: Koopmeiners è stato sostituito per un probabile fastidio muscolare, con Kolo Muani al suo posto. L'olandese all'uscita dal ...