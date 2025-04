LIVE Moto3 GP Qatar 2025 in DIRETTA sportellate tra Rueda Yamanaka e Piqueras out Foggia

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00Giro 9/16 Yamanaka vanta un vantaggio di +0.003 rispetto a Kelso. Ma c'è Rueda che spinge. Giro 8/16 Per ora Rueda non sta riuscendo a fare la solita strategia con cui ha vinto le gare precedenti. Intanto Rossi è settimo, mentre Pini ottavo.Giro 8/16 ATTENZIONE! Yamanaka si prende la testa della gara davanti a Kelso e Piqueras! Rueda ora è quarto!Giro 7/16 Tutta la magia e l'imprevedibilità della Moto3 spiegata in un frammentoSome poetry in motion from the leading quartet #QatarGP pic.twitter.com/uMJm4FLypC— MotoGP (@MotoGP) April 13, 2025Giro 7/16 Rueda cerca di dettare il ritmo tallonato da Ryusei Yamanaka, secondo a +0.092, poi Kelso e Piqueras. Quindi Almansa, Furusato, Rossi, Pini, Esteban.

