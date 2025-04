Il Napoli cerca il sostituto di Kvara Paixão del Feyenoord ha dato l’ok costerebbe 25 milioni Tmw

Napoli avrà un bel bottino da spendere nel prossimo mercato estivo, circa 150 milioni, e i primi obiettivi restano il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia e un’alternativa a centrocampo.Napoli alla ricerca del sostituto di Kvara: Paixão ha dato l’ok al trasferimentoIl giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:Nella lista dei sostituti di Kvara resta sempre forte l’ipotesi Zhegrova, ma a Conte piace molto anche Garnacho. A giugno l’operazione si potrebbe fare su basi diverse, rispetto ai 60 milioni richiesti a gennaio dal Manchester United. A 45 si potrebbe raggiungere un’intesa ma è chiaro che la scelta finale dovrà trovare tutti d’accordo. Salgono però anche le quotazioni di Igor Paixão del Feyenoord. L’esterno brasiliano ha già dato il suo ok al trasferimento. Un affare che si potrebbe concretizzare per 25 milioni di euro. Ilnapolista.it - Il Napoli cerca il sostituto di Kvara: Paixão del Feyenoord ha dato l’ok, costerebbe 25 milioni (Tmw) Leggi su Ilnapolista.it Ilavrà un bel bottino da spendere nel prossimo mercato estivo, circa 150, e i primi obiettivi restano ildi Khvichatskhelia e un’alternativa a centrocampo.alla rideldihaal trasferimentoIl giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:Nella lista dei sostituti diresta sempre forte l’ipotesi Zhegrova, ma a Conte piace molto anche Garnacho. A giugno l’operazione si potrebbe fare su basi diverse, rispetto ai 60richiesti a gennaio dal Manchester United. A 45 si potrebbe raggiungere un’intesa ma è chiaro che la scelta finale dovrà trovare tutti d’accordo. Salgono però anche le quotazioni di Igordel. L’esterno brasiliano ha giàil suo ok al trasferimento. Un affare che si potrebbe concretizzare per 25di euro.

Potrebbe interessarti anche:

Il Napoli cerca il sostituto di Kvara per l’estate : Zhegrova e Lang tra i nomi più papabili (Tmw)

Il Napoli si avvicina ad Adeyemi - Il Borussia Dortmund cerca il suo sostituto per lasciarlo partire

Poste Italiane cerca operatori di sportello a Napoli : i requisiti minimi richiesti

Ne parlano su altre fonti Il Napoli cerca il sostituto di Kvara: Paixão del Feyenoord ha dato l'ok, costerebbe 25 milioni (Tmw). Kvara verso l’addio, il Napoli cerca il sostituto: Conte ha già il sì di un esterno. Il sostituto perfetto di Kvaratskhelia al Napoli secondo ChatGpt: l’IA indica la “scelta ottimale”. Il mercato di A: la Roma sogna Frattesi, il Napoli cerca il sostituto di Kvara, Juve ancora ferma. Sky – Kvara può partire: il Napoli cerca il sostituto e non solo. Napoli, scelto il sostituto di Kvara: si tratta per Garnacho.

Segnala ilmattino.it: Napoli, rimpianti per Kvaratskhelia? Conte non è riuscito a sostituirlo - Caro, Kvara ti scrivo così mi distraggo un po’ e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò... Potrebbe cominciare così la classica lettera di un tifoso ...

Come scrive napolipiu.com: Napoli e l’ombra di Kvara: senza di lui, numeri e certezze in calo - Ora, il Napoli si interroga sul futuro e sulla necessità di trovare un sostituto all’altezza. I 75 milioni di euro incassati per la cessione di Kvara aprono la strada a nuovi investimenti per la ...

Riporta ilnapolionline.com: “Napoli, rendimento importante ma resta la pecca del mancato sostituto di Kvara!” - Quando hai un organico ristretto, qualcuno deve sacrificarsi. Nel 4-3-3 McTominay avrebbe fatto meglio perché aveva più spazio per inserirsi però quando viene a mancare uno come Neres o Anguissa, fai ...