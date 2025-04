Chi era Maria Fedele docente impegnata nella legalità e moglie di Pietro Grasso morta a Roma a 78 anni

Maria Fedele, docente di lettere e figura impegnata nella promozione della legalità nelle scuole, è morta a Roma all'età di 78 anni.moglie di Pietro Grasso, aveva lavorato a lungo tra Palermo e il Ministero dell'Istruzione, senza mai allontanarsi dal mondo della scuola. Leggi su Fanpage.it di lettere e figurapromozione dellanelle scuole, èall'età di 78di, aveva lavorato a lungo tra Palermo e il Ministero dell'Istruzione, senza mai allontanarsi dal mondo della scuola.

