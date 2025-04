Una colomba friulana tra le più buone d Italia ecco di quale si tratta

Un'eccellenza friulana di dolcezza e qualità. Si è aggiudicata il terzo posto al concorso nazionale Regina colomba il dolce pasquale de "Il forno Rizzo Bistrot e caffè" di Tarcento. La competizione che premia le migliori creazioni artigianali realizzate con lievito madre e ingredienti naturali.

