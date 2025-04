Calciomercato Serie A il Manchester United pesca in Italia ecco il grande colpo

Serie A: avanti tutta da parte della società ingleseLa Premier League spesso e volentieri importanti investimenti in Italia. Questo perché il nostro campionato, per quanto importante e interessante, non attira quanto quello inglese e anche i giocatori più rappresentativi tendono a cedere alle ricche avances dei club inglesi.Basti pensare a Sandro Tonali che per esempio ha salutato il suo Milan per il Newcastle, vincendo una Carabao Cup da protagonista e diventato presto un idolo dei tifosi bianconeri. Ma ci sarebbe tanti altri nomi, a cui si potrebbe aggiungere anche quest’altro elemento della Serie A.Serie A, il solito problema dello United si ripeteAndré Onana sta vivendo l’ennesimo periodo complicatissimo al Manchester United. Rompipallone.it - Calciomercato Serie A, il Manchester United pesca in Italia: ecco il grande colpo Leggi su Rompipallone.it I Red Devils hanno messo nel mirino il calciatore che milita inA: avanti tutta da parte della società ingleseLa Premier League spesso e volentieri importanti investimenti in. Questo perché il nostro campionato, per quanto importante e interessante, non attira quanto quello inglese e anche i giocatori più rappresentativi tendono a cedere alle ricche avances dei club inglesi.Basti pensare a Sandro Tonali che per esempio ha salutato il suo Milan per il Newcastle, vincendo una Carabao Cup da protagonista e diventato presto un idolo dei tifosi bianconeri. Ma ci sarebbe tanti altri nomi, a cui si potrebbe aggiungere anche quest’altro elemento dellaA.A, il solito problema dellosi ripeteAndré Onana sta vivendo l’ennesimo periodo complicatissimo al

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Juve - due obiettivi contesi con quella rivale di Serie A : lo scenario in vista della sessione estiva

Calciomercato serie C - il Perugia si prepara al rush finale

Calciomercato Serie A - quali sono stati gli acquisti più costosi della sessione invernale?

Ne parlano su altre fonti Firma in Serie A, colpo da Manchester: decide Osimhen. Calciomercato invernale, le squadre che hanno speso di più a gennaio in Italia e nel mondo. Manchester United, blitz in Italia: da Dorgu a Garnacho, come cambia il mercato della Serie A. Dorgu al Man United, è quasi fatta: col Lecce ballano pochi milioni. Calciomercato Serie A: Dorgu al Manchester United, Casemiro piace alla Roma. Ultim'ora Rai: è fatta per Dorgu al Manchester United, le cifre.

Nota di calcionews24.com: Manchester City - Un nuovo record per il trequartista Uno dei giocatori... Manchester City2 mesi ago Calciomercato Manchester City, Guardiola pronto a convincere quel giocatore a venire in Inghilterra. Le ultime ...

Come scrive calcionews24.com: Calciomercato Udinese, il Manchester United piomba su Lucca: è il primo obiettivo, fissato il prezzo! - Secondo quanto riportato dal The Sun, Manchester United avrebbe messo Lorenzo Lucca in cima alla lista dei desideri per l’attacco per il calciomercato estivo. Sul classe 2000 c’è anche l ...

Riporta gazzetta.it: Le partite di oggi: stasera il derby Lazio-Roma - Continua la 32ª giornata di Serie A. Il programma di domenica 13 si apre alle 12:30 con l'Atalanta che ospita il Bologna e si chiude con l'attesissimo derby tra Lazio e Roma alle 20:45. In Premier ...