Ilfattoquotidiano.it - Il caso desaparecidos in Messico finisce all’Onu. Il governo minimizza, famiglie in rivolta: “Negare è far sparire”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilsotto la lente delle Nazioni Unite per la questione dei. Per la prima volta il Comitato dell’Onu sulle sparizioni forzate ha aperto una procedura che potrebbe portare il tema all’Assemblea generale del Palazzo di Vetro. Il presidente del comitato, Olivier de Frouville, ha annunciato la decisione dopo aver ricevuto “informazioni comprovate che indicano che le sparizioni forzate vengono perpetrate in modo generalizzato o sistematico nel territorio sotto la giurisdizione messicana“. Le istituzioni messicane, tuttavia, hanno replicato in modo piccato a questa iniziativa delle Nazioni Unite. La commissione nazionale per i diritti umani ha dichiarato che si tratta di un’azione “fuori contesto” rispetto “alle ragioni che motivano la persistenza delle sparizioni nel nostro Paese”.