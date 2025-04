La settimana prima aveva promesso che avrebbe fatto il possibile per far riappacificarecon la mamma., 87 anni, madre della showgirl, è stata ospite nella puntata del 13 aprile diIn. Mara Venier ha introdotto l’intervista parlando del lungo silenzio tra madre e figlia, che non si parlano da settembre. Il tentativo della conduttrice di farle riavvicinare ha però avuto un esito completamente diverso da quello sperato.‘Le cose private devono restare private’Fin dalle prime battute,ha mostrato una certa resistenza a parlare del rapporto con la figlia in televisione. “Le cose private devono rimanere private, invece lei le ha dette dappertutto. Un’altra domanda?”, ha replicato seccamente a Mara Venier, visibilmente sorpresa dalla freddezza della donna.

Notizieaudaci.it - Gianna Orrù e Valeria Marini, gelo e tensioni in diretta a Domenica In: ‘Mi sblocchi sul telefono?’

