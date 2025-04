LIVE Scozia Italia 7 10 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA vantaggio azzurro con Muzzo

DIRETTA LIVE38?- Splendida difesa di Ostuni Minuzzi, che riconquista l'ovale.36?- Entriamo negli ultimi 5 minuti di un gran bel primo tempo disputato dalle Italiane.34?- Arriva purtroppo il tenuto di Tounesi. Scozia che si salva e può rifiatare.34?- Altro break di Aura Muzzo! Scozia in tilt, siamo nuovamente nei 22 avversari.31?- Altro errore di Sillari, che stavolta fa scadere il tempo a disposizione per calciare.31?- METAAAAA ItaliaAAA! Azione splendida delle azzurre, con Sillari che crea il buco e serve una solissima Muzzo!29?- In avanti di Boyd ed Italia che può ripartire dalla mischia ordinata.28?- Mischia per le padrone di casa dopo l'in avanti azzurro.26?- Non va la trasformazione di Sillari. Scozia 7 Italia 5.25?- METAAAA ItaliaAAA! Ottimo lavoro della maul Italiana con Sgorbini che finalizza al meglio l'assistenza delle compagne!24?- Turnover Italia! Perfetto l'intervento di Sgorbini che obbliga l'avversaria al tenuto.

