Dramma Facchinetti sulla vita privata

"Per il mio lavoro e per la mia passione ho tolto molto alla mia", Robylo ha confessato a Mara Venier nello studio di Domenica In su Rai 1. Poi ha aggiunto: "Non ho assistito ai primi giorni di scuola dei miei figli oppure alle feste del papà ma c'ero alla nascita di tutti, questi momenti – che ricordo bene – sono stati meravigliosi. Comunque, io ho dei ricordi bellissimi con i miei figli e i miei nipoti". E ancora: "Con i figli ho sempre avuto paura di sbagliare ma ho sempre tenuto in mente questo concetto: 'I figli hanno più bisogno degli esempi piuttosto che delle parole' e questo principio l'ho sempre seguito e devo dire che ho raccolto i frutti". Poi, parlando dell'inizio della sua storia con i Pooh, ha spiegato: "Io e Valerio Negrini ci siamo conosciuti in un locale a Bologna dove arrivarono i Pooh appunto, che lui aveva fondato.