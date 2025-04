L’inverno demografico gela l’Italia Ecco quanto incide la spesa per un figlio sugli stipendi

Secondo quanto emerge dai dati dell'Ente, le più recenti previsioni demografiche confermano un quadro potenzialmente critico per il futuro del Paese. Il calo della popolazione residente sarà costante nei prossimi decenni: da circa 59 milioni nel 2023, a 58,6 milioni nel 2030, 54,8 milioni nel 2050 e 46,1 milioni nel 2080. Entro il 2050 il 34,5% della popolazione italiana sarà composta da over 65. Entro il 2043, il 40% delle famiglie sarà composto da una sola persona. La nascita di un figlio, d'altra parte, comporta un calo medio del 16% nelle retribuzioni femminili e un +18% di rischio di uscita dal lavoro. Sono i numeri principali dell'inverno demografico nella versione Inps, quelli messi neri su bianco dalla tecnostruttura dell'Istituto in una memoria specifica presentata nell'audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica.

