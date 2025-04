Romadailynews.it - Cina: MOC, Paese esorta USA a cancellare i “dazi reciproci”

Leggi su Romadailynews.it

Gli Stati Uniti dovrebberocompletamente la pratica sbagliata dei “” e tornare sulla strada giusta per risolvere le differenze attraverso il rispetto reciproco e il dialogo paritario, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC) cinese. Gli Stati Uniti hanno rilasciato un memorandum che esenta dai “” alcuni prodotti come computer, smartphone, apparecchiature per la produzione di semiconduttori e circuiti integrati. Lasta valutando il relativo impatto di questa mossa, ha dichiarato un portavoce del ministero. Va notato che questo e’ un piccolo passo per gli Stati Uniti per correggere la loro pratica sbagliata di “” unilaterali, che non ha risolto i problemi degli Stati Uniti, ma ha seriamente minato l’ordine economico e commerciale internazionale, ha interrotto la produzione e il funzionamento normali delle imprese e ha influenzato il consumo quotidiano delle persone, ha detto il portavoce.