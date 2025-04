Dal risotto al polpo la cena di squadra a casa del capitano Di Lorenzo

cena dal capitano Di LorenzoUna serata in compagnia, tra amici, colleghi, o come si definiscono ormai da mesi, in famiglia. Capitan Di Lorenzo ha invitato i compagni di squadra, con uno chef speciale che sta spopolando su TikTok.Infatti, a pochi giorni dalla sfida tra Napoli ed Empoli, i giocatori azzurri si sono riuniti con consorti e amici dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha organizzato una cenetta particolare, a base di pesce. A cucinare, il cuoco Mario Sorrentino, noto anche con il profilo social "I miei piatti", dove mostra i pranzi e le cene che cucina per Scott McTominay. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Imieipiatti (@imieipiattiprivatechef)A quest'amichevole serata in compagnia hanno partecipato ovviamente Di Lorenzo, Meret, Buongiorno, Raspadori e Simeone, accompagnati dai rispettivi partner.

