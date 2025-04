Quotidiano.net - Giancarlo Giorgetti: Necessità di un Nuovo Ordine Mondiale Post-Trump

"Le cose sono complesse, ci sarà il viaggio della presidente Meloni, io sarò negli Stati Uniti la settimana successiva e incontrerò il segretario del Tesoro. E' chiaro che il negoziato non è semplice perché gli interessi in qualche modo ognuno cerca di farli a casa propria. Dobbiamo trovare una sintesi, un compromesso corretto, lo ribadisco, per trovare elementi di forza nel mondo del G7 cioè dei paesi che condividono i principi di libertà e democrazia". Così, ministro dell'Economia ed esponente della Lega in videocollegamento con la scuola politica del suo partito, in corso a Roma.