Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2025: Bulega ancora leader nonostante il doppio ritiro ad Assen

Nicolòha vissuto una domenica da incubo al TT di, dopo aver dominato ieri gara-1, incappando in uno sfortunatoper problemi tecnici alla sua Ducati ufficiale tra Superpole Race e gara-2 in occasione del Gran Premio d’Olanda, valevole come terzo appuntamento stagionale del.Il pilota emiliano è stato tradito dalla moto sulla mitica pista olandese, vedendo sfumare un podio nella manche mattutina sul bagnato e soprattutto una splendida vittoria in rimonta (dal 10° posto in griglia) nella corsa pomeridiana.resta comunquedel campionato a +21 sul rivale turco della BMW Toprak Razgatlioglu e a +29 sulla Yamaha di Andrea Locatelli.Di seguito lagenerale:GENERALENICOLO136TOPRAK RAZGATLIOGLU 115ANDREA LOCATELLI 107ALVARO BAUTISTA 86DANILO PETRUCCI 81SAM LOWES 52ANDREA IANNONE 51SCOTT REDDING 41AXEL BASSANI 41MICHAEL VAN DER MARK 38DOMINIQUE AEGERTER 38XAVI VIERGE 37IKER LECUONA 34ALEX LOWES 34REMY GARDNER 33YARI MONTELLA 20GARRETT GERLOFF 14TARRAN MACKENZIE 9BAHATTIN SOFUOGLU 8RYAN VICKERS 7TITO RABAT 3TETSUTA NAGASHIMA 2