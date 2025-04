Lapresse.it - L’Aquila, trovato morto orso bruno marsicano nel Parco nazionale d’Abruzzo

La carcassa di un esemplare diè stata ritrovata da alcuni allevatori nella Valle di Carrito, nel territorio del, Lazio e Molise (Pnalm), tra Ortona dei Marsi e Pescina, in Marsica nelno d’alta quota. Non si esclude l’ipotesi che potrebbe trattarsi di un combattimento tra orsi per il territorio è l’accoppiamento. Ancora dunque da accertare la causa di morte dell’esemplare, specie in via d’estinzione di cui rimangono circa 50 individui.Tra gli esemplari di, subspecie dell’, recentemente deceduti, il più noto è l’orsa Amarena uccisa, con una fucilata a distanza ravvicinata, da un 58enne nel suo giardino di casa, in marsica, la notte del 31 agosto 2023, con i due cuccioli scappati, quella stessa notte, nella più antica area protetta d’Italia, nata come riserva di caccia.