Gqitalia.it - Gli ENHYPEN hanno calcato il palco del Coachella in dei look custom Prada a tema cowboy

La popolarissima boy band sudcoreanasta facendo grandi passi in Nord America. Il settetto ha appena lanciato il suo nuovo singolo Loose, un brano pop in lingua inglese. Giovedìfatto il loro debutto televisivo negli Stati Uniti, eseguendo la canzone al Jimmy Kimmel Live! – un'impressionante dimostrazione di coreografia perfettamente a tempo e di fan adoranti. L'evento è proseguito sabato sera, quando il gruppo K-pop è salito per la prima volta suldel.Glicelebrato l'occasione con una serie di, caratterizzati da un'esteticacore ricca di gilet, strass e denim di ispirazione vintage. «Ho sentito dire che solo pochi artisti a livello mondialeavuto abiti di scena personalizzati da, quindi mi sembra surreale e incredibilmente speciale essere il primo artista K-pop a ricevere questa opportunità», ha dichiarato Jungwon deglia GQ prima dell'esibizione.