Dailymilan.it - Milan, Rejinders sempre più leader

Leggi su Dailymilan.it

I 10 gol in campionato lo certificano:più iltecnico dei rossoneri. L’ olandese negli ultimi 3 mesi si è letteralmente preso la squadra sulle spalle e i dati lo certificano. Primo centrocampista per gol nei top 5 campionati europei considerando tutte le competizioni. Non male per un giocatore della attuale nona forza del campionato italiano. Chi se lo aspettava un giocatore del genere quando poco più di un anno e mezzo fa in punta di piedi arrivava aello. 16 gol in 88 presenza, più di quelli siglati in 123 presenze con l’ AZ: 13.La crescita esponenziale del ragazzo è evidente: doti balistiche da top europeo e capacità tecniche sopra la media. Alla porta dei rossoneri busseranno tante squadre quest’ estate: l’ obiettivo è quello di tenerlo e ripartire da lui.