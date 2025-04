Ricoverata per polmonite bilaterale insufficienza respiratoria e tumore ringrazia ospedale Trattata come una regina

polmonite bilaterale e insufficienza respiratoria. Sono stata subito accolta e presa in cura, sono stata lì per 5 giorni, Trattata come una regina, professionalità e umanità ne fanno l'eccellenza: medici, infermieri,oss. Ilpescara.it - Ricoverata per polmonite bilaterale, insufficienza respiratoria e tumore, ringrazia l'ospedale: "Trattata come una regina" Leggi su Ilpescara.it «Un anno fa, l'8 aprile 2024 sono entrata nel pronto soccorso di Pescara per. Sono stata subito accolta e presa in cura, sono stata lì per 5 giorni,una, professionalità e umanità ne fanno l'eccellenza: medici, infermieri,oss.

