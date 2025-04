Ilfattoquotidiano.it - Tudor furioso nella spogliatoio, ha strigliato 4 giocatori della Juventus: “Bisogna crescere in fretta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Capisco tutto perché sono stato giocatore anch’io, maine mettere la squadra davanti a tutto”. È un Igornervoso quello che si presentaconferenza stampa post vittoriasuaper 2-1 sul Lecce. Il motivo non ha a che vedere con il risultato: per i bianconeri è stata una vittoria preziosa, che vale il quarto posto in classifica. Il motivofuria diè l’atteggiamento dei calciatori che sono subentrati nel corso del secondo tempo: “Non mi sono piaciuti i cambi, l’ho detto prima nelloe lo ripeto qua. Con le 5 sostituzioni ormai cambi mezza squadra e dunquefarsi trovare pronti“.L’allenatore bianconero, non ha evidentemente gradito lo spirito con cui sono entrati in campo Weah, Cambiaso, Conceiçao e Kolo Muani (difficile si riferisse a Savona che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco in pieno recupero).