Oltre ogni limite di decenza Sumy ira degli Usa su Mosca

Liberoquotidiano.it - "Oltre ogni limite di decenza": Sumy, l'ira degli Usa su Mosca

L'attacco odierno, Domenica delle Palme, da parte delle forze russe contro obiettivi civili apassa": a scriverlo è Keith Kellogg, assistente del presidenteStati Uniti Donald Trump e inviato speciale presidenziale per l'Ucraina, sul suo profilo X. "Ci sono decine di morti e feriti tra i civili. Da ex leader militare, capisco il concetto di 'attacchi mirati' e questo è sbagliato. E' per questo che il presidente Trump si sta impegnando a fondo per porre fine a questa guerra". A condannare duramente l'attacco è stata anche la premier Giorgia Meloni: "Nel giorno sacro della Domenica delle Palme, asi è consumato un altro orribile e vile attacco russo, che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini", ha detto a proposito dell'attacco balistico russo che ha provocato decine di vittime e feriti, soprattutto civili, tra cui dei bambini.