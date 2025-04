Oasport.it - Musetti verso il forfait a Barcellona: i punti che perderebbe e la rincorsa alla top10 fino al Roland Garros

Lorenzodomani salirà all’11° posto del ranking ATP nell’aggiornamento che verrà rilasciato al termine del torneo di categoria Masters 1000 andato in scena a Montecarlo, nel quale l’azzurro, giunto in finale, ha guadagnato 650per la classifica mondiale.Il toscano, che domani perderà i 100 degli ottavi di Montecarlo 2024, a causa del problema fisico accusato nell’ultimo atto odierno potrebbe decidere di saltare il torneo di, dove lo scorso anno fu eliminato al primo turno e nel quale, dunque, non deve difendere.Anche in caso di, dunque,resterebbe a quota 3200 nel ranking ATP, ma domani sarà virtualmente in top ten: il norvegese Casper Ruud, che precede l’azzurro di soli 15, infatti, deve difendere il titolo nel torneo catalano, e dunque scivolerà alle spalle dell’azzurro nella classifica live.