Accoltella un 18enne alla testa arrestato un 20enne per tentato omicidio a Lodi 8220Mi ha rubato il monopattino8221

arrestato dalla polizia di Lodi con l'accusa di tentato omicidio dopo aver Accoltellato alla testa un diciottenne su un treno fermo alla stazioni di Lodi. Il movente sembra essere il furto di un monopattino. Leggi su Fanpage.it Questa notte un ventenne è statopolizia dicon l'accusa didopo avertoun diciottenne su un treno fermostazioni di. Il movente sembra essere il furto di un monopattino.

