The Apothecary Diaries tanti nuovi misteri

Apothecary Diaries (titolo italiano: Il monologo della speziale), disponibile da venerdì su Crunchyroll, ci ha riportato ad un clima di pure indagini e misteri, con la nostra Maomao alle prese con il caso del “fantasma danzante” al Palazzo di Diamante.Lishu, la giovanissima consorte di alto rango, non può più farsi il bagno nelle stanze del suo palazzo, poiché dalla finestra della sala dove si trova la vasca ha visto uno spettro bianco che le sorride in modo inquietante. Il caso è facilmente risolto dalla speziale, che si accorge di uno specchio in bronzo (prezioso regalo della defunta madre della consorte), che, riflettendo la luce entrata dalla finestra, proietta l’immagine di un volto di donna. Ecco il fantasma che Lishu credeva di aver visto. In questo episodio vediamo un puro e semplice mistero svelato tramite la scoperta di indizi e deduzioni di Maomao; ma, come spesso accade in questo anime ben costruito e scritto magistralmente, il caso si fa espediente per raccontare una storia, ricca di emozioni e dettagli utili alla trama generale. Nerdpool.it - The Apothecary Diaries: tanti nuovi misteri Leggi su Nerdpool.it L’ultimo episodio di The(titolo italiano: Il monologo della speziale), disponibile da venerdì su Crunchyroll, ci ha riportato ad un clima di pure indagini e, con la nostra Maomao alle prese con il caso del “fantasma danzante” al Palazzo di Diamante.Lishu, la giovanissima consorte di alto rango, non può più farsi il bagno nelle stanze del suo palazzo, poiché dalla finestra della sala dove si trova la vasca ha visto uno spettro bianco che le sorride in modo inquietante. Il caso è facilmente risolto dalla speziale, che si accorge di uno specchio in bronzo (prezioso regalo della defunta madre della consorte), che, riflettendo la luce entrata dalla finestra, proietta l’immagine di un volto di donna. Ecco il fantasma che Lishu credeva di aver visto. In questo episodio vediamo un puro e semplice mistero svelato tramite la scoperta di indizi e deduzioni di Maomao; ma, come spesso accade in questo anime ben costruito e scritto magistralmente, il caso si fa espediente per raccontare una storia, ricca di emozioni e dettagli utili alla trama generale.

Potrebbe interessarti anche:

The Apothecary Diaries : un incredibile cliffhanger

Tha Apothecary Diaries : un episodio di passaggio

The Apothecary Diaries : un episodio pieno di scoperte!

Ne parlano su altre fonti Speciale sugli Anime dell'Anno 2025: parliamo di Il monologo della Speziale. Da Atelier of Witch Hat a The Apothecary Diaries 2, le novità di Crunchyroll annunciate a Lucca. The Apothecary Diaries: l'anime fa esplodere le vendite del manga. Bollettino Anime, da Solo Leveling a The Apothecary Diaries: i titoli più attesi della stagione invernale. The Apothecary Diaries, ci sarà una seconda stagione dell'anime?. Anime preview: video e novità per Dark Gathering, Futsal Boys e tanto altro.

Secondo anime.icrewplay.com: The Apothecary Diaries 2, guarda la seconda ending dell’anime - The Apothecary Diaries 2 ha rilasciato la versione senza crediti del secondo tema di chiusura, “Hitorigoto” di Omoinotake. La seconda cour della seconda stagione (episodio 13) è andata in onda il 4 ...

Scrive repubblica.it: Il monologo della speziale - The Apothecary Diaries - Tutto quello che c'è da sapere su Il monologo della speziale - The Apothecary Diaries: stagioni, episodi, trama, genere, cast e trailer in collaborazione con MYmovies.

Nota di gamesradar.com: The Apothecary Diaries season 2 release schedule – when is episode 15 on Crunchyroll? - The Apothecary Diaries season 2 is continuing on this spring season with its second part, complete with a new opening and, yes, more episodes. Next up is episode 15 – and thanks to a release ...