Conte in conferenza Dobbiamo gustarci la lotta Scudetto con l’Inter Stiamo andando oltre le nostre possibilità…

Conte in conferenza: «Dobbiamo gustarci la lotta Scudetto con l’Inter! Stiamo andando oltre le nostre possibilità.» Le parole del tecnico del NapoliAntonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista di Napoli-Empoli.CALENDARIO FACILE – «Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti. Possono lottare per salvarsi, chi per un posto in Champions, Scudetto, EL, Conference. Ogni squadra avrà i suoi obiettivi».CALI NEI SECONDI TEMPI – «Fosse un problema di secondi tempi avremmo zero punti con Juventus, Inter, Atalanta, quindi se vogliamo andare con i dati alla mano. le partite durano 90 minuti più recupero. E’ inevitabile che alcune volte potevamo gestire un po’ meglio, eravamo andati in vantaggio, un primo tempo di dominio ed invece nel secondo sarà anche per la voglia dell’avversario di ribaltare, a volte che ti viene il braccino e pensi di poter difendere un risultato importante e non volendo mentalmente subentra una sorta di difesa. Internews24.com - Conte in conferenza: «Dobbiamo gustarci la lotta Scudetto con l’Inter! Stiamo andando oltre le nostre possibilità…» Leggi su Internews24.com di Redazionein: «laconlepossibilità.» Le parole del tecnico del NapoliAntonioha parlato instampa in vista di Napoli-Empoli.CALENDARIO FACILE – «Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti. Possonore per salvarsi, chi per un posto in Champions,, EL, Conference. Ogni squadra avrà i suoi obiettivi».CALI NEI SECONDI TEMPI – «Fosse un problema di secondi tempi avremmo zero punti con Juventus, Inter, Atalanta, quindi se vogliamo andare con i dati alla mano. le partite durano 90 minuti più recupero. E’ inevitabile che alcune volte potevamo gestire un po’ meglio, eravamo andati in vantaggio, un primo tempo di dominio ed invece nel secondo sarà anche per la voglia dell’avversario di ribaltare, a volte che ti viene il braccino e pensi di poter difendere un risultato importante e non volendo mentalmente subentra una sorta di difesa.

Potrebbe interessarti anche:

Lazio-Napoli - Antonio Conte in conferenza stampa : «Modulo? Raspadori darà il massimo. Dobbiamo ringraziare la squadra»

Convocazione David Neres - cosa filtra da Castel Volturno : la decisione arriva da Conte oggi in conferenza

Conte in conferenza : “A Venezia finale mondiale! Voglio fame e maturità”

Ne parlano su altre fonti Conte su Napoli e Scudetto: "Penso di vincerle tutte. Inter, guerra da gustare". Napoli, Conte: "Con l'Inter partita bellissima, daremo tutto" - LaPresse. Conte in conferenza: «Dobbiamo gustarci la lotta Scudetto con l'Inter! Stiamo andando oltre le nostre. Conte: "Napoli-Inter? Gara da godersi! Molto arrabbiato dopo Como. Agosto il mese più difficile, contento di Billing". Napoli Inter, Conte: “Fieri della nostra classifica, godiamocela. Contro l’Inter sfida bellissima”.

Come scrive tuttosport.com: Conte su Napoli e Scudetto: "Penso di vincerle tutte. Inter, guerra da gustare" - Le parole dell'allenatore in vista della sfida all'Empoli, fondamentale per la lotta scudetto con i nerazzurri ...

Come scrive corrieredellosport.it: Pagina 1 | Conte: “Gustiamoci questa lotta di nervi con l’Inter, il Napoli se l’è meritata” - Il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "Siamo la diretta antagonista, proviamo a dargli fastidio per fare qualcosa di straordinario" ...

Secondo corrieredellosport.it: Conte: “Gustiamoci questa lotta di nervi con l’Inter, il Napoli se l’è meritata” - Il tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "Siamo la diretta antagonista, proviamo a dargli fastidio per fare qualcosa di straordinario" ...