Dazi segretario Commercio Usa esenzione per smarphone e pc è temporanea

segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha affermato che la decisione presa dall'amministrazione Trump venerdì sera di esentare una serie di dispositivi elettronici, tra cui smartphone e pc, dai Dazi introdotti all'inizio di questo mese è temporanea. "Tutti questi prodotti rientreranno nella categoria dei semiconduttori e avranno una tariffa doganale specifica per garantire che vengano rilocalizzati", ha detto Lutnick in un'intervista ad Abc, "abbiamo bisogno di semiconduttori, chip: dobbiamo farli produrre in America. Non possiamo dipendere dal Sud-est asiatico per tutto ciò che funziona per noi". "Quindi, quello che sta facendo il presidente Donald Trump è dire che sono esenti dai Dazi reciproci, ma sono inclusi nei Dazi sui semiconduttori, che arriveranno probabilmente tra un mese o due", ha aggiunto Lutnick.

