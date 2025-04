Ucciso a colpi di pistola in una sala slot nel Casertano l’agguato sul 19enne Davide Carbisiero

Ucciso con almeno tre colpi di arma da fuoco il 19enne Davide Carbisiero, freddato all’interno di un bar sala slot di Cesa, nel Casertano, alle 7 di questa mattina. Il giovane è incensurato. Sul posto l’autorità giudiziaria; presente anche un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I carabinieri stanno verificando se la morte possa essere legata al papà della fidanzata della vittima, che ha avuto una condanna per spaccio di stupefacenti ed è uscito da poco dal carcere.Chi era Davide CarbisieroL’indagine dei carabinieri è concentrata sulla ricostruzione delle ultime ore di Carbisiero. Il ragazzo viveva a Succivo, un comune sempre nel Casertano a pochi chilometri da Cesa. Non è ancora chiaro quando sia arrivato nella sala slot, che si trova lungo la strada Aversa-Caivano. Leggi su Open.online Sarebbe statocon almeno tredi arma da fuoco il, freddato all’interno di un bardi Cesa, nel, alle 7 di questa mattina. Il giovane è incensurato. Sul posto l’autorità giudiziaria; presente anche un magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. I carabinieri stanno verificando se la morte possa essere legata al papà della fidanzata della vittima, che ha avuto una condanna per spaccio di stupefacenti ed è uscito da poco dal carcere.Chi eraL’indagine dei carabinieri è concentrata sulla ricostruzione delle ultime ore di. Il ragazzo viveva a Succivo, un comune sempre nela pochi chilometri da Cesa. Non è ancora chiaro quando sia arrivato nella, che si trova lungo la strada Aversa-Caivano.

Potrebbe interessarti anche:

Ucciso a colpi di mazza da baseball - chiesti 22 anni per il nipote del boss

Ascoli Piceno - 24enne ucciso a colpi di machete a San Benedetto del Tronto

Omicidio a Cesa (Caserta) : il 19enne Davide Corbisiero trovato morto in una sala slot. Ucciso con almeno tre colpi

Ne parlano su altre fonti Caserta. giovane di 19 anni trovato morto in una sala slot. Contro di lui tre colpi di pistola. Omicidio nella Domenica delle Palme: 19enne ucciso a colpi di pistola in una sala giochi. Davide Carbisiero ucciso a 19 anni in sala giochi: «Freddato con almeno 3 colpi di pistola». La pista del papà. Freddato in una sala slot con tre colpi di pistola, morto 19enne nel casertano. Trovato morto 19enne in una sala giochi nel Casertano: Davide Corbisiero ucciso a colpi di pistola. 19enne trovato morto dentro una sala giochi: ucciso a colpi di pistola.

Scrive msn.com: Freddato in una sala slot con tre colpi di pistola, morto 19enne nel casertano - AGI - I carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, indagano sull'omicidio di Davide Carbisiero, 19 anni, incensurato, morto in un bar-sala slot di via Atellana a Cesa, n ...

msn.com comunica: Davide Carbisiero ucciso a 19 anni in sala giochi: «Freddato con almeno 3 colpi di pistola». La pista del papà della fidanzata - Il corpo senza vita di Davide Carbisiero, un giovane di 19 anni, è stato trovato intorno alle 7 di questa mattina, domenica 13 aprile, ...

Si apprende da msn.com: Chi era Davide Carbisiero, giovane di 19 anni ucciso a Cesa - Una domenica delle palme che si apre nel peggiore dei modi in Campania e soprattutto nel Casertano: un ragazzo di 19 anni è stato ucciso con colpi di arma da fuoco. La vittima è ...