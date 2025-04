Firenze spari in una lite fuori dall’ippodromo uomo colpito a un piede

Firenze, 13 aprile 2025 – Un uomo è rimasto ferito questo pomeriggio a seguito di una lite scoppiata alle Cascine a Firenze al termine della quale sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco. L'uomo ferito non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto appreso: sarebbe stato colpito a un piede. In base alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto in strada, in una zona all'altezza dell'ippodromo del Visarno. Sul posto è intervenuta la polizia Lanazione.it - Firenze, spari in una lite fuori dall’ippodromo, uomo colpito a un piede Leggi su Lanazione.it , 13 aprile 2025 – Unè rimasto ferito questo pomeriggio a seguito di unascoppiata alle Cascine aal termine della quale sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco. L'ferito non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto appreso: sarebbe statoa un. In base alle prime informazioni, tutto sarebbe accaduto in strada, in una zona all'altezza dell'ippodromo del Visarno. Sul posto è intervenuta la polizia

