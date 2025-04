Per Napoli Empoli Maradona sold out Conte Siamo lì con Inter vogliamo dare fastidio

Napoli, Antonio. Napolitoday.it - Per Napoli-Empoli Maradona sold out, Conte: "Siamo lì con l'Inter, vogliamo dare fastidio" Leggi su Napolitoday.it "Le insidie ci sono in ogni gara, alla fine la maggior parte delle squadre impegnate in campionato hanno obiettivi correnti. Possono lottare per salvarsi, chi per un posto in Champions, Scudetto, Europa League, Conference. Ogni squadra avrà i suoi obiettivi". Così il tecnico del, Antonio.

Potrebbe interessarti anche:

Napoli-Empoli - il Maradona verso l’ennesimo sold out : sfondato il muro degli 800mila spettatori

Napoli-Empoli - le info per l’ingresso al Maradona

Napoli Empoli : al Maradona è sold out - ma resta un grosso vuoto allo stadio. Ecco perché

Ne parlano su altre fonti Per Napoli-Empoli Maradona sold out, Conte: "Siamo lì con l'Inter, vogliamo dare fastidio". Napoli-Empoli, undicesimo sold out al Maradona: ecco quanto incassa il Napoli. Contro l'Empoli undicesimo sold out al Maradona: la cifra monstre incassata finora dal Napoli. Napoli contro l empoli ci sara l undicesimo sold out al maradona ecco la cifra incassata dal club. AL MARADONA - Napoli, 11° sold out contro l'Empoli, la cifra finora incassata nella stagione. Napoli-Empoli, 11esimo sold-out al Maradona: ecco quanto ha incassato il club finora dal botteghino.

Lo riporta calcionews24.com: Napoli Empoli: al Maradona è sold out, ma resta un grosso vuoto allo stadio. Ecco perché - Napoli Empoli: al Maradona è sold out, ma resta un grosso vuoto allo stadio Secondo quanto raccontato da CalcioNapoli24.it la sfida della 32a giornata di campionato di Serie A Napoli Empoli, che si te ...

Riporta msn.com: Napoli, con l'Empoli l'ennesimo sold out: la cifra finora incassata dal club azzurro - Chi lo ha detto che Napoli-Empoli sia una gara "minore", meno importante di altre sfide. A pensarla diversamente è il pubblico di fede azzurra che, come (quasi) sempre è accaduto in questa stagione, è ...

Si apprende da ilmattino.it: Napoli-Empoli, la carica dei tifosi al Maradona: undicesimo sold out - E sono 11, come i titolarissimi che vanno in campo. così il Diego Armando Maradona risponde con l'undicesimo pienone in questa stagione, il sesto di fila. Una piacevole costante per ...