Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2025 ore 16:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite Valentina e diramazioneSud in carreggiata esterna sul tratto Urbano traffico rallentato concordi altezza Portonaccio direzione tangenziale est si rallenta sulla statale Pontina altezza Castel di Decima direzione percorrendo la strada statale Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia in via Prenestina rallentamenti tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona possiamo sulla statale Aurelia Dove siete in coda per l'intenso traffico tra Marina di San Nicola e Palidoro direzionead Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento della