Lodi accoltellato alla testa davanti alla stazione grave in ospedale fermato l’aggressore

Lodi, 13 aprile 2025 – Agguato ieri – sabato 12 aprile – attorno alle 23 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lodi con un diciottenne stramazzato al suolo colpito da una coltellata alla testa. Gravissimo episodio di violenza sabato sera finito nel sangue con protagonisti un diciannovenne di nazionalità colombiana, con precedenti alle spalle, il quale ha aggredito un giovane di nazionalità egiziana classe 2006, anch'egli con problemi con la giustizia. Il sudamericano si è presentato con il volto coperto da un passamontagna e, dopo aver pugnalato il rivale, è scappato a piedi cercando di dileguarsi ma poco dopo è stato intercettato e fermato da una volante della Polizia di Stato. Per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Lodi dove ora attende l'udienza di convalida. Ilgiorno.it - Lodi, accoltellato alla testa davanti alla stazione: grave in ospedale, fermato l’aggressore Leggi su Ilgiorno.it , 13 aprile 2025 – Agguato ieri – sabato 12 aprile – attorno alle 23 nel piazzale antistante laferroviaria dicon un diciottenne stramazzato al suolo colpito da una coltellata. Gravissimo episodio di violenza sabato sera finito nel sangue con protagonisti un diciannovenne di nazionalità colombiana, con precedenti alle spalle, il quale ha aggredito un giovane di nazionalità egiziana classe 2006, anch'egli con problemi con la giustizia. Il sudamericano si è presentato con il volto coperto da un passamontagna e, dopo aver pugnalato il rivale, è scappato a piedi cercando di dileguarsi ma poco dopo è stato intercettato eda una volante della Polizia di Stato. Per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere didove ora attende l'udienza di convalida.

