I gondolieri con i sub della Finanza recuperano 8 quintali di rifiuti dai canali

rifiuti di ogni tipo dai canali di Venezia, materiale che in certi casi è abbandonato sui fondali da molti anni. Una nuova immersione si è svolta oggi, domenica 13 aprile, la quinta della stagione, ad opera dei gondolieri sub che questa mattina hanno ripulito i. Veneziatoday.it - I gondolieri con i sub della Finanza recuperano 8 quintali di rifiuti dai canali Leggi su Veneziatoday.it I volontari continuano a recuperaredi ogni tipo daidi Venezia, materiale che in certi casi è abbandonato sui fondali da molti anni. Una nuova immersione si è svolta oggi, domenica 13 aprile, la quintastagione, ad opera deisub che questa mattina hanno ripulito i.

