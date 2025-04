Liverpool Salah festeggia il rinnovo record di goal e assist in Premier League Meglio di Henry e Haaland

Salah. L`esterno del Liverpool festeggia il rinnovo firmato in settimana fino al 30 giugno 2027 con un goal contro il West. Leggi su Calciomercato.com Sempre più Mohamed. L`esterno delilfirmato in settimana fino al 30 giugno 2027 con uncontro il West.

Potrebbe interessarti anche:

Liverpool - Salah festeggia il rinnovo con il record : 45 tra goal e assist in Premier League

Liverpool - che sorpresa : Salah vicino al rinnovo del contratto

Salah “orgoglioso” dopo essere diventato il primo giocatore del Liverpool a segnare 50 gol in Europa

Ne parlano su altre fonti Liverpool, Salah festeggia il rinnovo con il record: 45 tra goal e assist in Premier League. Salah rinnova col Liverpool, ora è ufficiale: i dettagli. Premier League: Liverpool favoritissimo sul West Ham. Salah marcatore a 2.00. Liverpool, ufficiale il rinnovo di Salah fino al 2027: «Voglio vincere altri trofei». Premier League, Salah avrebbe raggiunto un accordo per il rinnovo col Liverpool. Salah accusato da alcuni fan musulmani per la foto sotto l’albero di Natale: “Cancellala subito”.

Nota di msn.com: Liverpool, Salah festeggia il rinnovo con il record: 45 tra goal e assist in Premier League - Sempre più Mohamed Salah. L`esterno del Liverpool festeggia il rinnovo firmato in settimana fino al 30 giugno 2027 con un goal contro il West Ham. Non una rete.

Si apprende da juventusnews24.com: Salah Juve, ufficiale il rinnovo col Liverpool: «Ecco perchè ho deciso di restare qui». La rivelazione dell’egiziano - Salah Juve, ufficiale il rinnovo col Liverpool: i dettagli del nuovo accordo tra l’egiziano e i Reds e la rivelazione dell’attaccante ex Roma e Fiorentina Un rinnovo utile a spazzare via in un colpo s ...

Segnala reggiotv.it: Il Liverpool annuncia il rinnovo a sorpresa di Salah: "Lotteremo insieme" - (Adnkronos) - “Il Liverpool FC annuncia che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto che lo terrà con il club oltre la stagione 2024-25". Così, in un comunicato ufficiale, il Liverpool ha fatto sap ...