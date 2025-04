Omicidio Vittorio Boioicchi qual era il ruolo di Marco Ferdico 8220Avevano litigato perché criticava l8217Inter sui social8221

Marco Ferdico avrebbe avuto un ruolo di primo piano nell'organizzazione dell'Omicidio di Vittorio Boiocchi: sarebbe stato lui a procurare mezzi di trasporto, cellulari criptati e arma del delitto, così come a gestire i 50mila euro di compenso da consegnare ai killer (tra cui il suocero) Leggi su Fanpage.it avrebbe avuto undi primo piano nell'organizzazione dell'diBoiocchi: sarebbe stato lui a procurare mezzi di trasporto, cellulari criptati e arma del delitto, così come a gestire i 50mila euro di compenso da consegnare ai killer (tra cui il suocero)

