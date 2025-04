Inflazione la crisi delle materie prime pesa sulla Pasqua 100 milioni per i pranzi

Leggi su Ildenaro.it

Il pranzo disarà quest’anno più salato per gli italiani a causa di rincari dei prezzi che si registrano per tutti i prodotti alimentari tipici della festività. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che stima per il tradizionale pranzo diin famiglia una scomplessiva in salita di circa 100di euro sul 2024, con l’esborso totale per gli acquisti alimentarifeste sopra i 2 miliardi di euro. Analizzando l’andamento dei prezzi al dettaglio nell’ultimo mese, si registra un trend al rialzo per tutti quei prodotti immancabili sulle tavole degli italiani durante le festività – spiega il Crc – La carne di agnello, consumata ain media da una famiglia su tre, registra sui mercati un incremento dei listini del +8,2% rispetto allo scorso anno, ma rialzi si registrano anche per la carne bovina (+4,4%), mentre i salumi salgono a ritmo più basso (circa il +2%).